Iran laat gevangen Belgische hulpverlener na ruim een jaar gaan

De 42-jarige Vandecasteele zat meer dan een jaar vast op verdenking van spionage en ging in de cel sterk achteruit. Hij was sinds 2015 actief in Iran voor verschillende organisaties.

Vandecasteele werd donderdagavond al overgebracht naar Oman, waar hij werd opgevangen door Belgische militairen en diplomaten, meldt premier Alexander De Croo. „Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn”, zegt de premier in een videoboodschap. „Eindelijk vrij. Deze ochtend heeft hij een aantal medische tests ondergaan om zijn gezondheid te controleren en ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan terugkeren.”

De hulpverlener werd in januari nog veroordeeld tot een decennialange gevangenisstraf. Maar België sloot een overeenkomst met Iran die de overdracht van gevangenen mogelijk maakt. Vandecasteele wordt nu geruild voor Assadi, meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter. Ook Assadi is momenteel onderweg naar huis. Hij werd in 2021 veroordeeld voor het beramen van een terreuraanslag op Iraanse oppositieleden in Parijs. De aanslag zou worden uitgevoerd door een Iraans stel dat in België woont, maar werd door de Belgische veiligheidsdienst verijdeld.

De Iraanse oppositie in België veroordeelt de vrijlating van „de schijndiplomaat Assadi” krachtig. Het is „een beschamende toegeving aan chantage voor terrorisme en gijzeling”, stelt de Nationale Raad van Iraans Verzet in België.

De Croo heeft een foto op Twitter geplaatst van Vandecasteele aan boord van een vliegtuig. Hij oogt sterk vermagerd.