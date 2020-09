Zorgen om vermiste hardloper Niek de Graaf (56)

De Hagenaar ging op 25 augustus hardlopen maar kwam niet thuis. Een emotionele oproep van zijn dochter bracht tientallen mensen op de been die vanuit het Aegonplein in Den Haag gezamenlijk op zoek gingen. Tot op heden ontbreekt ieder spoor.

Wel is de telefoon gevonden van de man. „We hopen vooral dat meneer zo snel mogelijk gevonden wordt. We doen er daarom alles aan. We houden alle opties in deze zaak nog open”, aldus een woordvoerster van de politie. In het regionale opsporingsprogramma op RtvWest wordt aan het einde van de dag nog extra aandacht gevraagd voor de vermissing.