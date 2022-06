Politie houdt nog steeds alle scenario’s open bij verdwijning Gino (9)

De step zou er al de hele dag hebben gelegen. Familieleden denken dat het inderdaad om Gino’s step gaat, maar de politie moet het aan de hand van dna nog vaststellen. Dat zou vrijdag duidelijk moeten worden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Rias Immink

De step lag op een parkeerplaats bij zwembad In de Bende in Landgraaf. De vraag is nu hoe de step daar komt. Heeft Gino zelf vijf kilometer afgelegd of is de step daar door iemand anders neergelegd? Van de laatste week van Gino is bekend dat hij die week bij zijn oudere volwassen zus in Kerkrade logeerde. Daarvoor woonde hij bij zijn moeder in Maastricht, maar moest daar weg vanwege gezondheidsproblemen van zijn moeder.

De vondst van de step is voor de recherche in ieder geval wel al aanleiding om uitgebreid buurtonderzoek in de omgeving te doen in de hoop verder te komen. Op dit moment is nog volslagen onduidelijk waar de jongen is en of er iets met hem is gebeurd. Zoektochten van rechercheurs en buurtgenoten de afgelopen dagen en nachten hebben helemaal niets opgeleverd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Rias Immink

Op zoek naar man

’Alamerend’ noemde de politie de verdwijning vanwege de jonge leeftijd van het ventje. „We proberen nu zoveel mogelijk mensen te spreken die mogelijk iets hebben gezien”, zegt een politiewoordvoerder. „Daarnaast willen we camerabeelden veilig stellen en die zo snel mogelijk uitlezen. Verder zetten we alle technische en tactische middelen in die nodig zijn. Ons rechercheteam is er druk mee bezig.”

Daarnaast is de politie nog steeds op zoek naar een man die aan het voetballen was met drie kinderen op de plek waar Gino voor het laatst is gezien. Met de kinderen is inmiddels gesproken, maar de man heeft zich ondanks een oproep van de politie nog niet gemeld. Hij wordt als getuige gezien, niet als verdachte.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Rias Immink

Er zijn verschillende burgerinitiatieven die zoektochten naar de jongen organiseren. De politiewoordvoerder zegt dat in het kader van het sporenonderzoek nog wordt bekeken waar het handig is om te zoeken. Volgens de zegsvrouw vindt er vrijdag vooralsnog geen grootschalige zoekactie vanuit de politie plaats.

Onder meer Medical Service NRW, een zoekteam uit Duitsland dat is gespecialiseerd in het zoeken naar mensen en het geven van medische bijstand en dat ook beschikt over honden, heeft besloten te helpen. Naar eigen zeggen kreeg het team donderdagavond het verzoek om mee te speuren. Samen met een ander Duits speurhonden- en droneteam zijn zij tot 04.30 uur doorgegaan met zoeken. Ook vrijdag is er weer een grootschalige zoekactie, meldt Medical Service NRW op Facebook.

Vrijwilligers

Ook vrijdag melden zich weer tientallen vrijwilligers uit de regio die mee willen zoeken naar Gino. Ze worden daarbij aangestuurd door het zogeheten Coördinatie Platform Vermissing (CPV) , een particuliere organisatie die helpt bij urgente vermissingen. Mensen die zich bij de operatiewagen van het CPV in Kerkrade aanmelden, worden geregistreerd, krijgen een hesje, een stok en een route mee. Op die manier wordt er gecoördineerd gezocht. De stok is bij lastige plekken te kunnen zoeken en geen eventuele dadersporen te wissen. De zoekactie gebeurt in samenwerking met de politie.

Britt uit Simpelveld en Michael uit Heerlen zijn twee vrijwilligers die zich hebben aangemeld. „Ik ben zelf vader van twee kinderen in de basisschoolleeftijd”, vertelt Michael. „Dan weet je dat een negenjarig kind dat weg is heel erg alarmerend is. Als je kunt helpen, moet je dat doen. Ik voel dat als een plicht. Wat er gebeurd kan zijn? Geen idee, dat is speculeren en dat moet je niet doen.” Britt vult hem aan en zegt : „Het belangrijkste is nu alleen dat hij wordt gevonden. Ik zag de oproep en twijfelde geen moment. Het zal je kind maar zijn.”

VIDEO: De familie van Gino maakt zich ernstig zorgen.