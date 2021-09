180 miljoen steun voor nachthoreca

Ministers Blok (Economische Zaken), Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) maken de steun vrijdagmiddag bekend. Zij werken al sinds de zomer aan compensatie voor de nachthoreca. Die sector moet namelijk ook na 1 oktober, als de steunpakketten stoppen, nog dichtblijven.

„De gedwongen nachtsluiting maakt het voor ondernemers in de nachthoreca nu onmogelijk om hun normale omzet te draaien”, zien de betrokken bewindspersonen. „Dat is voor deze bedrijven een bittere pil. Daarom bieden we de getroffen ondernemers deze financiële steun.”

Subsidie

Het kabinet zocht een manier om de steun alleen op de nachthoreca te richten, maar dat is niet helemaal gelukt. Daarom is de bestaande compensatie voor vaste lasten (TVL) omgeturnd in een subsidie voor vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN).

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moeten ondernemers in het laatste kwart van het jaar 50 procent minder omzet maken dan twee jaar eerder in die periode. En ze moeten in het tweede en derde kwartaal van dit jaar al gebruik hebben gemaakt van de TVL, zodat duidelijk is dat het gaat om bedrijven met langdurig omzetverlies. Daarmee hoopt het kabinet ’vooral de horecabedrijven te bereiken’, maar ondernemers uit andere sectoren die aan de voorwaarden voldoen mogen de steun ook aanvragen.

De regeling kost het kabinet naar verwachting nog eens 180 miljoen euro, dat bedrag komt bovenop de ongeveer 80 miljard die anderhalf jaar steun heeft gekost. Een individuele ondernemer kan maximaal 250.000 euro krijgen, met als voorwaarde dat hij daarmee over de afgelopen anderhalf jaar niet meer dan 1,8 miljoen euro aan steun voor vaste lasten heeft gekregen. Dat is namelijk het Europese plafond voor staatssteun.