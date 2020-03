Vijf doden door lawine in Dachsteinmassief

Een politiewoordvoerster zei tegen persbureau APA dat reddingswerkers uit Opper-Oostenrijk, Salzburg en Stiermarken zijn ingezet om hulp te verlenen. Ook waren verscheidene helikopters snel ter plaatse. De slachtoffers zijn naar Hallstatt gebracht om te worden geïdentificeerd.

In Karinthië, in het zuiden van Oostenrijk, kostte een lawine zondagmiddag een alpinist het leven. De man werd op de flanken van de Grossklockner honderden meters meegesleurd door de sneeuwmassa. Zijn lichaam is met behulp van een helikopter geborgen.