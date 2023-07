Duitse minister: alle hulp beschikbaar voor scheepsbrand Ameland

Duitsland is al van meet af aan betrokken bij de rampenbestrijding. De gespecialiseerde hulpverleners van het Duitse Havariekommando voeren woensdagochtend al uit en hebben geholpen bij het koelen van de Fremantle Highway. De minister zegt „in gedachten” bij de hulpverleners te zijn die de brand moeten bestrijden.

Tekst gaat verder onder de video. Video: kapitein Kees Pronk praat over het brandende schip boven Ameland.

Volgens de kustwacht is het vooralsnog niet mogelijk om de brand in het schip te blussen omdat gevreesd wordt dat het schip door het bluswater uit balans raakt. De brand bemoeilijkt ook het wegslepen van het schip, dat met bijna 3000 auto’s onderweg was van het Duitse Bremerhaven naar Egypte en vervolgens Singapore.