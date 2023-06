Vrouw in Frankrijk omgekomen na ’spelletje’ met kogelvrij vest, mannen opgepakt

Het lichaam van de vrouw werd volgens de Franse krant Le Figaro vroeg in de ochtend in de buurt van een begraafplaats gevonden door vuilnisophalers. Zij had een schotwond in haar buik. De vrouw, een moeder van drie kinderen, zou samen met de twee opgepakte mannen de avond hebben doorgebracht in Montpon-Ménestérol, in het departement Dordogne.

„Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek zou het schot gelost zijn tijdens een avond in een ontspannen sfeer, waarbij het slachtoffer tijdens een spel een kogelvrij vest had aangetrokken. Daarna zou zij op zich hebben laten schieten”, schreef de officier van justitie in een verklaring.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. Een 55-jarige man, in wiens woning de schietpartij plaatsvond, zou het fatale schot hebben gelost. De tweede verdachte is een 18-jarige man.