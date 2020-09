Politie Portland mag ook geen traangas meer tegen plunderaars gebruiken

Dat zeggen de lokale politievakbonden. Na een verbod op het gebruik van gezichtsherkenningscamera’s heeft de Democratische burgemeester nu ook besloten dat er geen traangas meer mag worden ingezet tegen demonstranten.

De stad wordt sinds de dood van George Floyd eind mei al 105 dagen lang geterroriseerd door Antifa- en BLM-demonstranten die vernielen en plunderen.

Burgemeester Ted Wheelers laatste actie is de ban op traangas. Zijn argument: het heeft de actievoerders tot nu toe ook niet gestopt. „We zullen iets anders moeten verzinnen”, zegt hij tegen Amerikaanse media. Volgens hem hebben omwonenden van de demonstraties te vaak last van binnenwaaiend traangas.

De politie van de staat Oregon waar Portland onder valt is boos over het gasverbod. Timothy Fox zegt namens de politie tegen de Oregonian dat het besluit ’kortzichtig en roekeloos’ is. De staatspolitie vraag zich ook openlijk af of ze nog wel ingezet wil worden in de stad ’als we ons niet meer kunnen verdedigen’.

Tegen KATU TV zegt Timothy Fox dat traangas zelden wordt ingezet, maar als het nodig is, spaart het juist levens van agenten en demonstranten. Dankzij traangas hoeft de politie minder te schieten. Daryl Turner van de politiebond in Portland vreest juist meer slachtoffers. „Dit besluit gaat in Wheelers’ gezicht ontploffen.”

Rechtvaardig

Burgerrechtenorganisaties noemen het gebruik van traangasal sinds het begin ’wreed en gevaarlijk en bedoeld om mensen de mond te snoeren die voor een rechtvaardige zaak strijden’.

Het traangasverbod volgt na een eerder bericht dat de gemeenteraad van Portland het gebruik van gezichtsherkenningscamera’s gaat verbieden. De camera’s zorgen voor ’problemen met onnauwkeurigheden op het gebied van ras en geslacht’. Ook zou het de privacy van de burgers teveel aantasten.

Onder druk

De burgemeester komt verder onder druk te staan nu uit een poll blijkt dat 66% van de bevolking zegt dat ze niet achter de doorlopende demonstraties staat. De meerderheid vindt dat de zwarte bevolking door al het geweld alleen maar in een slecht daglicht komt te staan, aldus de Oregonian.

De helft vindt de demonstraties te gewelddadig en 42 procent vindt dat de politie veel harder moet ingrijpen. Zestig procent keurt het beleid van de Democratische burgemeester Ted Wheelers af.