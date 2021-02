Lege costa’s door corona

Het water staat Spaanse horeca-ondernemers aan de lippen. „Spanje zal een tweede zomer zonder toerisme niet overleven”, waarschuwde Gabriel Escarrer, de CEO van de Meliã hotelketen, eerder al op Twitter. „Het is essentieel om NU een routekaart op te stellen, inclusief een publiek-private 24/7 vaccinatiestrategie, en protocollen en maatregelen om veilig te reizen die zijn afgestemd met de toeristische sector.”

De wegblijvende toeristen betekenen een gevoelige tik voor de Spaanse economie. Buitenlandse reizigers gaven in 2020 slechts 19,7 miljard euro uit, een daling van 78,5% vergeleken met het jaar ervoor, aldus INE, het Spaanse CBS. In 2019 was het toerisme goed voor zo’n 12% van het Spaanse bbp. In 2020 zal dit naar schatting nog slechts 4 tot 5% zijn.