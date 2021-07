Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden

Dat zegt Enes Ulusoy, initiatiefnemer van het op te richten Ghazali College, tegen het Haarlems Dagblad. De school zou in Beverwijk of Heemskerk moeten komen. Het Ghazali College heeft onlangs een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs.

Ulusoy zegt tegen de krant dat hij ’weg wil blijven van radicalisme’. Moslimjongeren worden in zijn optiek op de normale openbare middelbare scholen ’weggehouden van de islamitische cultuur en waarden’. „De westerse filosofie die er wordt uitgedragen, strookt in veel gevallen niet met de islamitische.”

Hij heeft het in de krant ook over ’kuisheidsschendende lessen’ op andere scholen. Met videobeelden met erotische scènes.

Seksuele voorlichting wordt volgens hem dan ook verboden op het Ghazali College, want die ’zorgt bewezen voor onrust’. „Het is al zo’n moeilijke periode in de levens van jongeren, vooral voor jongens. Steeds meer seksuele voorlichting geven op scholen, zoals openbare scholen doen, is dan misschien gewoon niet zo handig. Het is dweilen met de kraan open.”

Jongens en meisjes gescheiden houden in de klas is volgens hem ’veel beter’ en het zou in de islamitische cultuur passen. Alleen tijdens ’maatschappelijke projecten’ kunnen de twee geslachten samen leren.

De Beverwijkse onderwijswethouder Brigitte van den Berg zegt mede namens haar Heemskerkse collega Aad Schoorl tegen een aparte middelbare school voor moslimjongeren te zijn. „Wij zien graag scholen waar iedereen samen naartoe gaat. Wij zijn geen voorstander van versnippering”, citeert de krant haar.

Hoewel het ministerie besluit over de oprichting, zegt wethouder Van den Berg dat ze ’nog geen gedegen onderwijsplan’ heeft gezien. Ze zegt verder dat ze tegen het scheiden van jongens en meisjes is op school.