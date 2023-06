Vingerwijzen in senaat na meldingen over gedrag voorzitter Bruijn

De fractievoorzitters van de Eerste Kamer steken woensdagavond laat digitaal de koppen bij elkaar. Kort daarvoor heeft de NOS gemeld dat (oud-)medewerkers voorzitter Bruijn beschuldigen van wangedrag. De VVD’er erkent ’micromanagement’ en ’betreurt wat er is gebeurd’. Maar de timing van het nieuws doet de wenkbrauwen van menig senator fronsen.

Bekijk ook: Spoedberaad met senaat na meldingen wangedrag voorzitter

De meldingen over Bruijn zijn namelijk al langer bekend en besproken, en sinds het gesprek daarover met de griffier van een maand geleden zijn er geen nieuwe meer binnengekomen. Toch komen de verhalen nu pas naar buiten, vlak voordat de net geïnstalleerde Eerste Kamer een nieuwe voorzitter kiest. Bruijn heeft zijn vinger daarvoor opgestoken, hij wil zijn plekje graag behouden. De VVD-senaatsfractie blijft achter zijn kandidatuur staan.

Maar in de senaat wordt ook gekeken naar BBB en vooral naar de gezamenlijke GL/PvdA-fractie, of zij nog een kandidaat naar voren schuiven. In Den Haag wordt Mei Li Vos (PvdA) als linkse kandidaat genoemd, BBB zegt de profielschets voor een nieuwe voorzitter af te wachten.

Spoedberaad

Slecht nieuws over Bruijn zou in de strijd om de voorzittershamer niet slecht uitkomen. Het is een ingewijde daarnaast opgevallen dat uit de hoek van GL is geïnformeerd of ’sociale veiligheid’ ook een punt moet zijn voor het profiel van de nieuwe voorzitter. Dus gaat de beschuldigende vinger tijdens het spoedberaad van fractievoorzitters al snel in de richting van Paul Rosenmöller, voorzitter van de linkse fractie.

Volgens bronnen is het D66-senator Boris Dittrich die richting de GL-coryfee opmerkt dat de timing van het nieuws wel heel erg opvallend is. Rosenmöller bezweert in het overleg dat hij niet betrokken is bij het naar buiten komen van het nieuws. Dittrich erkent die opmerking te hebben gemaakt, maar wil er verder niet op ingaan. Rosenmöller wil niet reageren.

Een andere theorie die rondgaat, is dat een gefrustreerde oud-medewerker van de senaat de vuile was buiten heeft gehangen. Hoe dan ook laat de kwestie een nare smaak achter bij senatoren. Hun Eerste Kamer staat de laatste tijd al onder druk.

Nut van de senaat

Deskundigen speculeren over het nut van de senaat, omdat die door een meerderheid van de oppositie steeds meer ’Tweede Kamertje’ zou spelen in plaats van op te treden als ’chambre de reflexion’ die wetsvoorstellen op de kwaliteit en uitvoerbaarheid beoordeelt. En vorig jaar stond de Eerste Kamer er slecht op toen er te weinig senatoren aanwezig waren om een debat te voeren, waarna de kabinetsleden onverrichter zake naar huis werden gestuurd.

Telegraaf-columnist Ronald Plasterk opperde recent in deze krant dat de Eerste Kamer opgeheven moet worden. Volgens de oud-minister van Binnenlandse zaken doet de senaat ’volledig mee met de politieke waan van de dag’. Dat er nu weer een affaire rond de voorzitter speelt, leidt dan ook tot een verzuchting van een senator: „Dit is niet goed voor het aanzien van de Eerste Kamer.”