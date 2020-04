’Onze Kwint is vermoord door een automobilist’

Na zijn werk reed Kwint Renders graag een uurtje op zijn motor. „Het was zijn lust en leven.” Ⓒ eigen foto

Posterholt - „Hij had geen schijn van kans. Want als er één plek in Nederland is waar je niet moet inhalen, is het wel in deze bocht op de N570. De waarschuwingsborden en dubbele doorgetrokken streep staan er niet voor niets. Als je dan toch inhaalt, speel je gewoon Russisch roulette. Wij zeggen dan ook niet dat onze Kwint verongelukt is, maar vermoord door een automobilist.”