Oorlog in Oekraïne Van non tot opgejaagd wild: Oekraïne beweert legendarische sluipschutter in gevangenschap te hebben

‘Bagira’ zoals ze door het Oekraïense ministerie van Defensie als nieuw veroverde trofee afgebeeld werd. Ⓒ Facebook ArmyInform

Voor Poetin-gezinde Russen is ze een heldin, voor Oekraïense soldaten een moordenares. Die laatsten beweren nu ’Bagira’ krijgsgevangen te hebben genomen. Bagira is een vrouw met een roemrucht verleden. Van handbalster in Servië tot non in een klooster tot sluipschutter die in Oekraïne al tientallen slachtoffers gemaakt zou hebben. Is de duivelse oud-non eindelijk uitgeschakeld?