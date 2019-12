Aanslag Utrecht: Gökmen T. moet naar zitting komen

UTRECHT - Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag in Utrecht in maart, moet maandag opnieuw verschijnen voor de rechtbank in Utrecht. Daar vindt de derde inleidende zitting plaats in zijn proces. De rechtbank heeft T. bevolen om aanwezig te zijn op de zitting, net als bij de eerste zitting. Op de tweede zitting in september was T. er niet bij, tot ongenoegen van nabestaanden.