OM en advocaat: laat Gökmen T. zichzelf verdedigen

UTRECHT - Advocaat André Seebregts wil tramschutter Gökmen T. niet verdedigen, omdat de verdachte dat zelf niet wil. Seebregts vroeg de rechtbank maandagochtend om zijn benoeming in te trekken. Gökmen T. was zelf niet bij de regiezitting aanwezig. Hij verzette zich zo hevig tegen zijn vervoer naar de rechtbank, dat hij alleen met heel veel geweld had kunnen worden gedwongen, zei voorzitter Ruud Veldhuisen.