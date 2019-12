Verdachte Gökmen T. is niet op zitting ondanks bevel

In de rechtbank in Utrecht vindt de derde inleidende zitting plaats in zijn proces. De rechtbank heeft T. bevolen om aanwezig te zijn op de zitting, net als bij de eerste zitting. Op de tweede zitting in september was T. er niet bij, tot ongenoegen van nabestaanden.

Maandag zal onder meer worden gesproken over de advocaat die de rechtbank aan T. heeft toegewezen. De 38-jarige verdachte zelf weigerde bijstand van een advocaat. Hij vond dat niet nodig, onder meer omdat hij de rechtbank niet erkende. Maar de rechtbank vindt dat hij onvoldoende zijn eigen belangen kan behartigen. André Seebregts is onlangs aangewezen als zijn raadsman. Hij stond de verdachte ook in het beginstadium bij. Maandag zal worden gekeken hoe het nu verder moet.

T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Door de schietpartij op 18 maart in en bij de tram op het 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven.

Volg de zaak hier vanaf 09.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.