Marjon kreeg als eerste in Nederland een nieuwe kunststof borstkas

Na een operatie van zestien uur in het UMC Groningen is een 47-jarige vrouw de eerste patiënte in ons land met een kunststof ribbenkast. Een team van drie artsen bracht de in Australië op maat gemaakte prothese in. Het is de eerste keer dat in ons land zo’n ’superprothese’ is geïmplanteerd.

Marjon Herwijnen heeft haar leven weer kunnen oppakken. Ⓒ Jos Schuurman