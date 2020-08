Curaçao scherpt coronamaatregelen aan

Op het eiland zijn 26 actieve besmettingen geregistreerd. Ruim een week geleden werd voor het eerst sinds lange tijd een lokale besmetting geconstateerd. De regering benadrukt al dagenlang dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen door vaak de handen te wassen en afstand te houden tot andere mensen in de publieke ruimte. Eerder werden op het eiland al alle grote evenementen en dans- en muziekactiviteiten afgelast.

Op Bonaire is vrijdag een nieuwe actieve besmetting geregistreerd, de tweede op rij. Het gaat om een persoon die de dagen daarvoor in Curaçao verbleef. Bonaire houdt de ontwikkelingen op Curaçao nauwgezet in de gaten. Eerder werden luchtverbindingen met Aruba (1154 actieve besmettingen) en Sint-Maarten (248 actieve besmettingen) gestaakt. Er is nog vliegverkeer tussen Curaçao en Bonaire.