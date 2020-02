Persconferentie over het coronavirus in Amsterdam

Femke Halsema zei dat ook zij met onzekerheden kampen: „Vandaag werd duidelijk dat een Amsterdamse vrouw het Corona-virus heeft. Haar gezinsleden zijn getest, maar uitslag is nog niet bekend.” De vrouw is ook aanwezig geweest op school Laterna Magica op IJburg. De Amsterdamse burgemeester verzoekt ouders hun kinderen goed in de gaten te houden, maar zegt dat extra maatregelen ’nu nog niet nodig’ zijn; het dagelijks leven in Amsterdam kan gewoon doorgaan.

Erik Boog beaamde dat er geen extra maatregelen nodig zijn.

’Niet heel besmettelijk’

Yvonne van Duijnhoven zegt dat de vrouw sinds dinsdag ziek is. Met alle personen met wie ze contact heeft gehad sinds dinsdag wordt contact opgenomen. Volgens Van Duijnhoven is er geen aanleiding voor het sluiten van school of kinderdagverblijf: dat kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Amsterdam Zuidoost dat deed, was op eigen initiatief. Bij de persconferentie zei Van Duijnhoven: „Het is een niet heel besmettelijk virus.”

De persconferentie begon om 19.30 uur. Onze verslaggever Mike Muller was bij de persconferentie aanwezig en twitterde live mee.