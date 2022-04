Aischa Z. liet Michel T. haar dochter seksueel misbruiken: ’Wat bezielde me eigenlijk?’

Binnenland

Metroduwer Rotterdam krijgt twee jaar celstraf

De man die in oktober op het Rotterdamse station Coolhaven zijn ex-vrouw (29) voor een aanstormende metro duwde, is donderdag door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar celstraf. Dat is even veel als het Openbaar Ministerie eerder eiste tegen verdachte Javid A. (30).