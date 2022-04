LIVE | Man voor de rechter voor misbruik vijf meisjes in zijn woning en camping

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Hoogeveen - Een 40-jarige man uit Hoogeveen, die wordt verdacht van seksueel misbruik van vijf jonge meisjes in zijn woning en op een camping in Echten, staat donderdag voor de rechter in Assen. De meisjes waren tussen de 5 en 13 jaar oud. De incidenten gebeurde volgens het Openbaar Ministerie in de periode van oktober 2018 tot eind 2019.