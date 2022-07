Premium Het beste van De Telegraaf

’Lastig solliciteren zonder toegang tot internet of douche’ Noodkreet om schrijnende situatie Haagse Koekamp: arbeidsmigranten slapen in tenten

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Arbeidsmigranten zonder werk bivakkeren op de Koekamp. Ⓒ Foto VR Press

DEN HAAG - Op de Koekamp in Den Haag poppen steeds meer tenten op met dakloze arbeidsmigranten. „Door het sluiten van de winteropvang en de corona-opvang is er geen opvang meer”, zegt Peter Bos van het Straat Consulaat. „Bovendien is arbeid vaak gekoppeld aan huisvesting voor de groep. Door de tentjes op deze zichtbare plek word je echt met je neus op de feiten gedrukt. Schrijnend.” Dat vindt ChristenUnie/SGP ook. Die partij vindt dat de ’gemeente moet stoppen met wegkijken’.