Amerikaanse alligator zwemt rond met mes in kop

„Hij zwom mijn kant op en toen zag ik het mes in zijn kop,” aldus Erin Weaver tegen ABC13. „Ik weet niet zeker of het mes in zijn oog zat, maar het zat er in ieder geval niet ver naast.”

De gemeenschap staat bekend om de aanwezigheid van reptielen tussen de mensen. „Ik zie bijna iedere morgen reptielen,” aldus Weaver. De Amerikaanse woont nu zes jaar in de wijk. „Nog nooit heb ik de dieren als agressief of defensief ervaren. Als je langsloopt, verdwijnen ze gewoon onder water.”

Weavers foto’s van de alligator werden in eerste instantie gedeeld binnen de Whatsapp-groep van de buurt, maar zien inmiddels op vele internationale websites te zien.

’Zoiets is nog nooit gebeurd’

„Ik heb het vermoeden dat iemand dit opzettelijk heeft gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat het dier iemand heeft aangevallen en dat die persoon handelde uit zelfverdediging, zoiets is nog nooit gebeurd,” aldus de Amerikaanse.

Erin Weaver en haar buren hopen gauw hulp te vinden voor de alligator: „Ik wil geen alligator zien die rondzwemt met een mes in de kop. Zo’n lijdensweg.” In gesprek met de regionale Amerikaanse omroep zegt Weaver dat de gemeenschap maandag een deskundige verwacht.