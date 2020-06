Gevangenis Vught neemt maatregelen om grote ontsnapping te voorkomen

Burgemeester Van de Mortel van Vught heeft een gebied rondom de PI in Vught aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In het gebied kan extra worden gefouilleerd. Deze maatregel moet het volgens de gemeente bemoeilijken dat zware criminelen proberen te vluchten en daarbij worden geholpen met wapens.

Behalve preventief fouilleren mogen er in het gebied ook auto’s en bagage worden doorzocht. Dit moet geweldsmisdrijven voorkomen en ontsnappingspogingen in een vroeg stadium tegenhouden.

Aanleiding

Wat de precieze aanleiding is voor deze extra veiligheidsmaatregelen, is niet bekend volgens Omroep Brabant. De kans op ontsnappingspogingen wordt als serieuze bedreiging van de veiligheid van bewoners van Vught gezien.

Het preventief fouilleren mag overigens alleen als de officier van justitie toestemming heeft gegeven. Anders dan in anderen gebieden hoeft er in gebied rond de PI in Vught geen concrete verdenking te zijn.

Holleeder en Taghi

Zware criminelen zoals Willem Holleeder en Ridouan Thagi zitten vast in Vught. Sinds Taghi in Vught zit, is de beveiliging al opgevoerd. Volgens het Team Criminele Inlichtingen (TCI) zou hij nog vóór zijn aanhouding geld hebben betaald om hem met zware wapens te bevrijden uit de EBI. Eerder dit jaar is in het Gelderse Zutphen geprobeerd om mocromaffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging mislukte. Sindsdien verblijft Omar L. ook in Vught.