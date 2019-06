Het filiaal van de Rabobank waar eerder een inbraak is geweest. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

BREDA - Er komt vooralsnog geen onderzoek naar mogelijke bedreigingen door undercoveragenten in de zaak rondom de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. Dat bepaalde de rechtbank in Breda dinsdag.