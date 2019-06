Verdachten Henri van W., Agron K. en officier van justitie. Ⓒ Petra Urban

BREDA - Het Openbaar Ministerie is uit de bocht gevlogen met de inzet van undercoveragenten in de zaak van de kluisjesroof in maart vorig jaar bij de Rabobank in Oudenbosch. Dat zeggen de advocaten van de twee verdachten die momenteel in Breda terechtstaan.