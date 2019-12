’Nederlandse kitesurfer (66) omgekomen bij storm Spanje’

Het gaat volgens de politie om een man van 66. Hij was vrijdagmiddag aan het kitesurfen toen de storm hem greep. De man is verdronken en werd aangetroffen in een wetsuit.

De hulpdiensten kregen rond half drie een melding binnen over een lichaam dat was gevonden in zee. Hulp mocht niet meer baten. Volgens de gemeente gaat het om een Nederlandse inwoner van Punta Umbría.

Voor de kust van Huelva geldt op dit moment code geel vanwege windkracht zeven.

Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen dat het slachtoffer Nederlands is en is het aan het uitzoeken. Ook de ambassade in Madrid kan er nog niets over zeggen.

