Krokodil ontsnapt na ongeval bij sloot Groningen

Het roofdier was in een sloot beland nadat een voertuig op de kant was geslagen bij een ongeval op de A7 in het oosten van de provincie Groningen. De inzittenden vervoerden twee krokodillen. Een van de dieren ontsnapte uit de beschadigde achterbak van de wagen en hield zich koest in het water. De alligator werd later gevangen.

Volgens de bestuurders zijn de krokodillen zo’n vijftig centimeter en anderhalve meter groot. Ook een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. Niemand raakte echter gewond. De dierenambulance gaat de alligators, twee kaaimannen die normaal gesproken alleen in Midden- en Zuid-Amerika voorkomen, onderzoeken.

De auto raakte vermoedelijk door aquaplaning in de sloot. Een bergerbedrijf haalt het voertuig weer uit de sloot.