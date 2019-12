Dieven droppen urn met as overleden Dennis langs snelweg

„We hebben onze urn terug, de dief heeft hem teruggegeven. We hebben Dennis terug. We kunnen niet geloven dat het waar is”, aldus Kinga Bednarz op Facebook.

De 19-jarige Dennis overleed afgelopen zomer en zijn ouders waren vorige week naar Cyprus gekomen om daar zijn as in zee uit te strooien. Terwijl het stel vrijdag in een restaurant zat te eten, werd er echter ingebroken in hun auto en alle bagage werd gestolen, waaronder de rugzak waar de urn in zat.

Het lijkt er nu op dat de dief dus toch wroeging gevoeld heeft. „Hij is een goede man, dat voel ik.” De urn werd zondag door de politie teruggevonden langs een snelweg die de steden Limassol en Nicosia verbindt.

De dieven jatten naast de urn ook nog twee tassen en 200 euro uit de auto.