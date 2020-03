’Veiligheidsregio’s voorspelden tekorten in talloze rapporten’

Dat meldt RTL Nieuws. De 25 Veiligheidsregio’s moeten ons land behoeden voor rampen. Daarvoor moeten ze verplicht rapporten schrijven. Daarin staan talloze waarschuwingen, met scenario’s waarin honderden tot duizenden doden vallen, en de zorg onder druk komt te staan.

Opvallend is volgens RTL Nieuws dat er grote verschillen zijn. Sommige regio’s brachten de gevaren van een pandemie helemaal niet in kaart. Anderen werkten die nauwelijks uit. Ook denken regio’s anders over besmettelijkheid; de ene denkt dat 25% van de bevolking besmet zou worden, de andere regio werkt met een scenario van 10% besmetting.

„Sommige regio’s signaleren wel de ernst van de situatie, maar zo te zien wordt er verder niets mee gedaan”, zegt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. „Het is duidelijk een heel wisselend beeld.” Dat is wellicht een understatement. "Heel opvallend is het verschil in het geschatte verloop en het aantal slachtoffers”, zegt Marco Zannoni van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT.

„Dit laat zien dat je regio’s niet moet laten nadenken over nationale crises”, stelt Ira Helsloot, hoogleraar veiligheid aan de Radboud Universiteit. „Ze hebben er geen verstand van.”