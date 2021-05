Zorgen om wildgroei in testmarkt: ’Iedere opportunist kan eigen lab beginnen’

Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Op vakantie? In steeds meer landen is het mogelijk. In tegenstelling tot vorig jaar vragen veel vakantiebestemmingen wel om een negatieve coronatest. Voor zo’n ’PCR-reiscertificaat’ zijn reizigers in Nederland echter voorlopig nog aangewezen op de commerciële testwereld. Een test voor een klein bedrag kreeg een Europees ’ja’ maar moet nog worden georganiseerd. Een testpaspoort komt mogelijk in juli. En is de commerciële testbranche wel zo zuiver als we zouden mogen verwachten? „De ene draagt een cowboyhoed en de ander een indianenveer.”