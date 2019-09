Politie zoekt twee verdachten trouwstoet Rotterdam

De stoet zorgde voor dermate veel overlast, dat een agent de parade aan de kant zette. Daarop werd hij door meerdere personen belaagd. Twee mannen worden ervan verdachte te hebben geslagen.

Een verdachte sloeg de agent tijdens zijn arrestatie tegen te grond. Hij had toen al aan één hand een handboei om, maar wist uiteindelijk toch te ontkomen. De politie weet wie hij is.

Ook is er nu een tweede man in het vizier die ervan wordt verdacht te hebben geslagen. Hij droeg een grijs pak. Over zijn identiteit tast de politie nog in het duister.

Rood pak

De politie is hard op zoek naar getuigen. Heel specifiek naar een persoon die een rood pak droeg. Diegene is geen bruiloftsgast. De getuigen zijn hard nodig, omdat de gasten uit de stoet geen relevante informatie verstrekken.

Familieleden van het bruidspaar willen niet met de Telegraaf praten. Ze houden de kaken stijf op elkaar. Een bekende van de families die meereed, vertelt dat er vorige week een opgefokte sfeer heerste. „Het moest wel fout gaan”, laat ze weten. „Er werd heel gevaarlijk gereden.”

Bruid

Niet alleen voor de agent, maar ook voor de bruid was het een dramatische dag. Zij probeerde tijdens het geweldsincident de bruidegom tevergeefs tegen te houden. Toch stoof hij de auto uit. Nadat de agent was neergeslagen, reed de stoet door richting de Euromast.

Terwijl de bruiloftsgasten in Vlaardingen op het bruidspaar wachtte, werd de bruidegom tijdens de trouwfoto-shoot geboeid afgevoerd. De bruid was vanwege het fiasco helemaal van streek en moest huilen. „Ze was heel mooi opgemaakt, maar daar was uiteindelijk niet veel meer van over.”

