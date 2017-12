Doden bij busongeluk India

Het ongeluk vond plaats in de West-Indiase deelstaat Rajasthan. De bus reed bij een inhaalactie van een brug en kwam om nog onduidelijke oorzaak in een rivier terecht. Het voertuig was op weg van een treinstation naar de plaats Lalsot, zo'n 300 kilometer ten zuiden van New Delhi.

India behoort tot de landen met de meeste verkeersdoden in de wereld. Veel voorkomende oorzaken zijn slechte overvolle wegen, gebrekkige voertuigen en te snel rijden. Volgens het Indiase ministerie van Verkeer stierven in 2015 meer dan 146.000 mensen in het verkeer op de Indiase wegen.