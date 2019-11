Iraakse premier: onrust kost miljarden

Irak is al weken in de greep van grootschalige protestacties. Daarbij zijn tot dusver zeker 250 doden gevallen. Irakezen zijn onder meer boos vanwege corruptie en de hoge werkloosheid. Ze hebben ook wegen geblokkeerd naar een belangrijke haven in de buurt van de zuidelijke stad Basra.

De premier zegt nu dat de acties het „politieke systeem hebben opgeschud” en hun doel hebben bereikt. Hij wil dat er een einde komt aan de negatieve gevolgen voor de economie en handelsactiviteiten van zijn land. Volgens Mahdi heeft de onrust ook prijsstijgingen tot gevolg.

De afgelopen weken kwamen al ruim tweehonderd mensen om tijdens de betogingen.

