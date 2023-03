Ontsnapte tbs'er Sherwin W. overgeleverd door Spanje

W. ontsnapte in juni vorig jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen samen met Luciano D. Die laatste werd na een klopjacht van negen dagen in Den Haag aangehouden.

W. kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven is gekomen. Na zijn ontsnapping werd hij op de opsporingslijst van Europol geplaatst. Op 24 februari werd hij in de omgeving van Murcia in het zuidoosten van Spanje opgepakt.