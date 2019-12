RIVM: houtstoken mag vandaag niet, maar zegt niks over vuurwerk

Het RIVM adviseert vandaag vanwege het weer geen open haard te stoken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept alle Nederlanders in een ’stookalert’ op vandaag geen open haard te stoken, want ’houtrook is ongezond’.