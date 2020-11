Directeur Haagse kunstinstelling Stroom weg na ophef over wangedrag kunstenaar

NRC schreef in oktober over grensoverschrijdend gedrag van deze kunstenaar, Julian A. Twintig mannen en vrouwen beschuldigden de man in dat artikel van aanrandingen, verkrachtingen, huiselijk geweld en/of intimidatie. Volgens de krant kreeg A. twee keer een podium bij Stroom, de laatste keer in 2017 tijdens een grote duo-expositie die door Van Roosmalen was samengesteld. Dit gebeurde volgens de krant ondanks waarschuwingen die Van Roosmalen ontving over het gedrag van A.

„We moeten ons afvragen: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hebben we als Stroom ’de interessante kunstenaar’ laten prevaleren boven verontrustende signalen? Zijn we tekortgeschoten? Het simpele antwoord is: Ja. Dat zijn we”, stelt Stroom in de verklaring.

Het bestuur was al met Van Roosmalen in gesprek over „de invulling van zijn directeurschap.” De (negatieve) media-aandacht heeft dat proces versneld”, aldus het bestuur.