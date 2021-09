Zien: Neanderthaler Krijn heeft weer een gezicht

Het gezicht van Krijn, de naam die aan de schedel is gegeven, is gereconstrueerd door de tweelingbroers Alfons en Adrie Kennis, beroemde Nederlandse paleo-artiesten. Voor de reconstructie interpreteerden ze verschillende kenmerken van deze en andere neanderthalerschedels. De bult boven het oog van Krijn is het gevolg van een kleine onschuldige tumor. Uit onderzoek naar de variaties van de atomen van stikstof en koolstof is gebleken dat Krijn een vrij stevige jonge man was die voornamelijk vlees at.

De schedel werd twintig jaar geleden gevonden voor de kust in Zeeland en door een schelpenzuiger van de Noordzeebodem gezogen. Het voorwerp is zo’n 50.000 tot 70.000 jaar oud. Krijn was een van de bewoners van het prehistorische landschap Doggerland voor de Nederlandse kust.

Het gezicht van Krijn is van 7 september tot en met 31 oktober te zien in de tentoonstelling ’Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee’ in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.