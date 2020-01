SpaceX lanceert raket die als het goed is zal ontploffen

De Crew Dragon is op de Falcon 9 gemonteerd Ⓒ REUTERS

CAPE CANAVERAL - Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX zal zaterdag een raket lanceren die - mocht alles goed gaan - in de lucht zal ontploffen. De test is namelijk bedoeld om aan te tonen dat als er wat verkeerd gaat bij een lancering, de eventuele bemanning veilig is in een nieuw ontwikkeld ruimteschip.