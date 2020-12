FBI: resten op plek ontploffing Nashville van 63-jarige verdachte

Een FBI-agent wilde nog niet vooruitlopen over het mogelijke (terreur)motief van Warner. Amerikaanse media melden dat hij tegen de komst van 5G zou zijn en andere complotten aanhing. „Het onderzoek zit nog in de beginfase. Het is nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.”

De explosie vrijdagochtend, die door de pleger van te voren werd aangekondigd, heeft grote schade veroorzaakt in het centrum van de stad. Het gaat waarschijnlijk om een zelfmoordactie. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.

Bekijk ook: Camera filmt vernietigende explosie Nashville

Bekijk ook: Nashville ontsnapt aan ramp bij bomexplosie

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee hebben president Donald Trump om hulp gevraagd. „De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat”, schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump.