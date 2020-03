Files in België op snelwegen vanuit Nederland

Afzettingen bij de grens tussen Nederland en Belgie. Om het coronavirus in te dammen, sluiten Belgische grensgemeenten sluipwegen naar Nederland af met barricades. Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Automobilisten staan dinsdagochtend in de file op snelwegen vanuit Nederland naar België. Bij grensovergangen staat het verkeer enkele kilometers stil vanwege de controles die de Belgische politie uitvoert vanwege de coronacrisis. Sinds vorige week is niet-noodzakelijk verkeer verboden in België.