Samir A. stuurde 107.000 dollar aan Syriëgangsters

Onze verslaggever Silvan Schoonhoven was bij de zaak aanwezig. Zijn tweets zijn onderaan te lezen.

A. staat onder meer terecht op verdenking van het financieren van terrorisme. Het OM beschuldigt A. ervan dat hij met hulp van zogeheten hawalabankiers ongeveer 25 IS-vrouwen geld stuurde of hielp ontsnappen uit kampen in Syrië. Een groot aantal van hen staat op de nationale sanctielijst terrorisme.

A. erkent in de rechtbank dat hij het geld heeft ingezameld en verstuurd, onder meer naar smokkelaars. Maar hij vindt dat hij niet schuldig is aan terrorismefinanciering, omdat hij de geldinzameling als hulpverlening zag. Hij wilde naar eigen zeggen de vrouwen helpen met levensonderhoud en om weg te komen uit de kampen.

Het geld voor eten en medicijnen haalde hij contant op bij familieleden van de vrouwen, van wie een aantal is teruggekeerd naar Nederland. A: „Het enige wat ik van hun wist is dat de vrouwen niet meer bij IS wilden horen. Ze waren de oorlog zat en wilden terug, voor de kinderen. Ze hebben zulke trauma’s meegemaakt, dat ze niets anders wilden dan een normaal leven leiden.”

De verdachte ontkent aanhanger te zijn van het IS-gedachtegoed. Hij weerspreekt eveneens de suggestie dat de vrouwen met de donaties konden ontsnappen om zich opnieuw aan te kunnen sluiten bij IS of dat het geld op een andere manier terecht kon komen bij de terroristische organisatie.

Twee medeverdachten, de vermeende hawalabankiers, staan volgende week dinsdag terecht. De strafeis tegen A. wordt woensdag verwacht.

De 35-jarige A. is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. Hij was lid van de Hofstadgroep, een netwerk van radicaal-islamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot die groep gerekend.