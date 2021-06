Van wie is deze trouwring? Schilder vindt sieraad op dak van appartementencomplex

„Het lijkt me een dierbaar sieraad”, zegt hij. Het echtpaar is getrouwd in het jaar 2000. De exacte datum die op de ring staat, houdt de schilder voor zich. Mocht iemand zich melden, dan kan hij controleren of de genoemde datum overeenkomt met de datum op het juweel.

Hoe de ring op het dak van het appartementencomplex terecht is gekomen? Dat is giswerk, maar Knossen heeft wel een idee. „Ik was op uitnodiging van de VvE even meegekomen op het dak van het gebouw, want daar zitten de nooduitgangen. Op die plek werden we constant aangevallen door broedende meeuwen en hun jonkies. Misschien dat de ring in de bek van een van de vogels mee is gekomen.”

Zoektocht zonder succes

Via LinkedIn heeft hij al geprobeerd om de eigenaar op het spoor te komen. Tot nu zonder succes, dus probeert hij het via een oproep in Haarlems Dagblad.

Bent of kent u Joop en Rose, dan kunt u contact opnemen met het bedrijf Eggink Schilders, waar Knossen voor werkt. Dat kan online via info@egginkschilders.nl of door te bellen naar 023 - 532 1975