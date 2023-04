Premium Het beste van De Telegraaf

Ernstige zorgen over situatie jeugdgevangenis Gesmokkelde telefoon en tiewraps: zo ’regelde’ Joandry D. ontsnapping uit zijn cel

Door Mick van Wely

De Justitiële Jeugdinrichting Lelystad. Ⓒ Foto Aldo Allessie

De 24-jarige Joandry D., die voortvluchtig is na een gewelddadige ontsnapping tijdens verlof, kon die vlucht in zijn cel met een naar binnen gesmokkelde telefoon voorbereiden. Medewerkers van de jeugdinrichting in Lelystad zeggen hiervoor gewaarschuwd te hebben. Ze schetsen aan De Telegraaf een onthutsend beeld van de inrichting.