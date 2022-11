Van der Burg vestigt hoop op asielproblemen in andere landen: ’Dan komt er beweging’

De staatssecretaris kwam vrijdag met zijn Europese collega’s naar Brussel voor spoedberaad over toenemende migratiestroom in Zuid-Europa. België, Nederland en Duitsland willen vooral dat de buitengrenzen beter worden bewaakt.

Van der Burg herhaalt de jarenlange Nederlandse wens voor screening en registratie in aankomstlanden als Griekenland en Italië. „Daar moet de asielprocedure starten”, zegt de bewindsman. Een concreet plan ligt al jaren stof te happen. Lidstaten hebben al een akkoord bereikt, maar het Europees Parlement wil pas een eindoordeel vellen als de migratieministers een akkoord hebben bereikt over het hele asiel- en migratiepact.

Daar is vooralsnog geen zicht op: lidstaten zijn het roerend oneens over een voorstel om migranten die arriveren in Zuid-Europa eerlijker over het landenblok te spreiden. Een onlangs bedacht tijdelijk systeem voor vrijwillige herverdeling – waar geen Europese wet voor nodig is – levert amper resultaten op. Nederland doet mee via een alternatieve bijdrage door een opvang voor minderjarige migranten te subsidieren in Griekenland.

Beweging

Van der Burg hoopt dat toenemende problemen in Oostenrijk, België, Duitsland en Zuid-Europa zorgen dat het vastgelopen asieldossier nu alsnog in beweging komt. „Het scheelt als meer landen het met Nederland eens zijn.” Ook in het Europees Parlement klinkt door dat een nieuwe migratiecrisis kan helpen om de impasse te doorbreken.

De Europese Commissie voert ondertussen druk uit op Den Haag om in te stemmen met het toelaten van Kroatië, Roemenië en Bulgarije tot Schengen. Deze drie landen grenzen aan de onder mensensmokkelaars populaire Westelijke Balkan. Oostenrijk is om die reden tegen het openen van de binnengrenzen. Het Alpenland kan de hoge toestroom van duizenden asielzoekers per week nu al niet meer aan.

Pijnlijk

In Zweden keert een parlementaire meerderheid tegen uitbreiding van Schengen. Voor eurocommissaris Ylva Johansson is het extra pijnlijk dat haar eigen partij, de sociaaldemocraten, zich tegen haar oproep keren om de grenzen te openen. De Socialdemokraterna vrezen voor arbeidsmigratie.

Nederland vormt al jaren een blokkade tegen toetreding van Roemenië en Bulgarije vanwege zorgen over de rechtsstaat. Brussel wil dat lidstaten op 8 december een besluit nemen. Van der Burg wil niet vooruitlopen op wat hij gaat doen: „We zijn hier om te praten over de buitengrenzen. Schengen staat vandaag niet op de agenda.”