Poetin spreekt volk toe: ’Westen is vergeten wie de nazi’s verslagen heeft’

De bizarre droneaanval op het Kremlin van enkele dagen geleden heeft de waakzaamheid in Moskou verhoogt, maar de feestelijkheden rond Overwinningsdag gaan bijna allemaal door zoals gepland. Geflankeerd door een tiental medestanders en veiligheidsagenten kwam de Russische president Vladimir Poetin dinsdagochtend rond 9 uur naar het Rode Plein in Moskou om de jaarlijkse militaire parade bij te wonen. Na een begroeting van alle aanwezige hoogwaardigheidsbekleders nam hij plaats centraal op het grote podium. Ook staatshoofden en regeringsleiders uit Wit-Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Armenië zijn aanwezig.

Na een korte militaire optocht op het plein nam Poetin zelf het woord. De Russische president sprak over de overwinning in Wereldoorlog II, maar verwees, zoals verwacht, ook regelmatig naar de huidige „speciale militaire operatie” in Oekraïne. De beschuldigende vinger ging daarbij meer dan eens richting „het Westen.” „Ze zijn vergeten wie de nazi’s uiteindelijk verslagen heeft”, sprak hij. „We zien hoe ze ondertussen herdenkingsmonumenten aan Sovjetsoldaten vernielen en de nazi’s tot cult maken. Ze willen ons land vernietigen. Het Oekraïense volk is een gijzelaar geworden bij de Westerse ambities”, aldus de president.

Poetin sprak ook steun uit voor zijn eigen soldaten aan het front: „We zijn trots op de deelnemers aan de speciale militaire operatie in Oekraïne. Onze staat en de toekomst van onze mensen hangen van jullie af. Heel het land staat achter jullie, we bidden voor jullie. Niets is sterker dan de liefde voor ons vaderland.”

Overwinningsdag is een van de belangrijkste feestdagen in Rusland. Het Russische volk herdenkt de offers die de Sovjet-Unie destijds heeft gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De huidige oorlog in Oekraïne maakt de editie van 2023 heel emotioneel beladen. De afgelopen maanden sneuvelden duizenden Russische soldaten bij de invasie.