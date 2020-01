Nederland, VS en bondgenoten: handen af van betogers Irak

Demonstranten gingen afgelopen dagen in Bagdad en andere steden de straat op om te protesteren tegen de invloed van Iran in hun land. Veiligheidstroepen grepen met harde hand in. Betogers in Bagdad, Nasiriya en Basra zijn geïntimideerd of zelfs ontvoerd, stellen de diplomaten die hun land in Irak vertegenwoordigen.

De zestien landen wijzen erop dat de Iraakse grondwet burgers het recht geeft om te demonstreren. Ze roepen tegelijkertijd betogers op om zich te blijven gedragen. VN-vertegenwoordiger en voormalig Defensieminister Hennis riep daar eerder deze maand ook al toe op.

Onderste steen moet boven

Irak moet gedegen en eerlijk onderzoeken wie ervoor verantwoordelijk is dat sinds 1 oktober al vijfhonderd demonstranten zijn gedood en duizenden verwond, vinden de zestien.

De afgelopen tijd waren er ook anti-Amerikaanse betogingen. Demonstranten richten zich op de Amerikaanse ambassade, die gisteren ook met raketten beschoten werd door onbekenden.

