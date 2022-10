Zo verliep dramatische zoektocht naar Hebe (10) en Sanne (26)

Maandag 17 oktober 15 uur: Hebe en Sanne worden voor het laatst gezien bij dagcentrum ’t Overstapje in Raamsdonksveer. Haar begeleidster zou het meisje naar huis brengen. De zwarte Kia Picanto met nummerplaat PR-425-K waarin Hebe en Sanne zich verplaatsen rijdt rond 15.30 uur op de A59 ter hoogte van Waspik. In die buurt wordt ook het laatste gsm-signaal van Sanne opgepikt.

Maandagavond: Hebe komt niet thuis aan. Vrienden van Sanne beginnen te zoeken naar de twee. Hebes ouders contacteren de politie, die een onderzoek start. Het meisje heeft medische zorg nodig.

Maandag 21.30 uur: Burgernetmelding verzonden

Dinsdag 18 oktober 07.40 uur: Amber Alert verzonden. Zo’n melding wordt gebruikt wanneer de politie denkt dat een vermist kind in levensgevaar is.

Het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), een vrijwilligersgroep uit Urk, coördineert een nieuwe zoektocht. Ⓒ ANP

Dinsdag: grootschalige zoekactie tussen het dagcentrum in Raamsdonksveer en Vught, waar Hebe woont. Er worden onder andere helikopters en speurhonden ingezet, en ook vrijwilligers zoeken, onder meer met drones.

Dinsdag 16.30 uur: oliespoor gevonden op de Kerkvaart bij Waspik, vlakbij Raamsdonksveer. Duikers en sonarboot zoeken er naar de Kia van Sanne en Hebe. Die wordt niet gevonden.

De zoektocht na de vondst van een oliespoor. Ⓒ EYE4IMAGES - JACK BREKELMANS

Dinsdagavond: er wordt gezocht rond de Hooiweg in Waspik, maar er wordt niets gevonden. De politie zet de zoektocht stop eens het te donker wordt.

Woensdag 19 oktober: politie en honderden vrijwilligers zoeken voort naar Hebe en Sanne. In totaal wordt 70 vierkante kilometer doorzocht, en straten die al vluchtig doorzocht waren per auto, worden nu grondiger te voet bekeken.

Woensdagmiddag: op de A59 bij Waspik wordt een rijstrook afgesloten. De politie voert er een grondige zoektocht. Er wordt een oproep gelanceerd om (dashcam)beelden in te sturen van maandagnamiddag in de omgeving van de A59 tussen Raamsdonksveer en Waalwijk,de eerste helft van de route van het dagcentrum naar Hebes huis in Vught.

Woensdagavond: een agent ziet een bandenspoor bij het knooppunt Empel in Den Bosch, niet ver van Vught. Er wordt een politiehelikopter ingezet.

Woensdag 22 uur: een donkere Kia Picanto wordt in het water gevonden

Woensdag 22.50 uur: de politie maakt bekend dat twee lichamen in de auto zijn gevonden. “Vermoedelijk zijn dat de vermiste Sanne en Hebe.”

Donderdag 20 oktober, kort na middernacht: een woordvoerder maakt duidelijk dat de politie er niet aan twijfelt dat de lichamen, die nog niet officieel geïdentificeerd zijn, van Hebe en Sanne zijn.

Donderdag 01.30 uur: de politie meldt dat de lichamen geborgen zijn, het onderzoek “op de vindplaats van Sanne en Hebe” grotendeels rond is en de wagen getakeld zal worden voor een grondiger onderzoek. “We richten ons nu in het onderzoek op de toedracht: hoe is de auto daar in het water beland en wat is er precies gebeurd? We kijken naar schade en eventuele sporen. We houden daarbij alle scenario’s open.”