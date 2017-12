RWS vergoedt schade door balk Haringvlietbrug

Zo'n twintig auto's liepen vrijdagavond averij op door het euvel, een losgeraakte voegovergang tussen het bewegende en het vaste deel van de brug, die 20 centimeter omhoog stak. Auto's reden hun banden lek en van een vrachtwagen scheurde de dieseltank open.

De beschadigde voertuigen zijn geborgen en de weg is hersteld. De A29 Rotterdam - Bergen op Zoom was tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug een groot deel van de nacht afgesloten. Hoe het metalen onderdeel los kon raken, is nog onbekend.