Is de hype rond body positivity voorbij of is het doel van de beweging bereikt? De afgelopen jaren zijn er via de hashtag vele foto’s van vetrollen gedeeld om te laten zien dat er meer smaken zijn dan maatje 34. In de podcast Zo Doet Zij Dat maken Marieke ’t Hart en Sabine Leenhouts van VROUW de balans op. Is er iets veranderd in het representeren en accepteren van verschillende soorten lichamen? Volgens activiste Saskia Olivieira zijn de vrouwen die de beweging startten inmiddels verdrongen en stylist Bastiaan van Schaik is openhartig over zijn maagverkleining.

